Москва 02 мая 2023, 11:08 Москвичам рассказали о популярных сервисах метрополитена Мэр Москвы Собянин назвал топ-5 популярных сервисов столичного метро РИА «Новости»

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Пассажиры московского метро могут пользоваться различными сервисами, которые сделают их поездки комфортнее. Многие из них появились за последние годы. О пяти самых популярных сервисах подземки в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Самый востребованный сервис — «Живое общение». Только за первые три месяца 2023 года им воспользовались 120 тысяч пассажиров.

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Популярностью пользуется Центр обеспечения мобильности пассажиров. Здесь речь идет не только о пандусах и лифтах — важны также забота и внимание.

«Именно поэтому еще в 2013 году мы организовали Центр обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники которого лично сопровождают в поездках пассажиров с нарушением слуха или зрения или функций опорно-двигательного аппарата. Помогают многодетным и пожилым людям, а также сопровождают школьные группы», — написал Собянин.

Еще один полезный сервис — Склад забытых вещей. Он существует уже более 70 лет, но до сих пор считается одним из самых востребованных. Только за прошлый год в вагонах и станциях нашли 28,4 тысячи забытых пассажирами предметов. Забрать свои вещи можно на станциях «Деловой центр», «Черкизовская» и «Котельники» с 08:00 до 20:00.

А вот проект «Потерялся? Не уходи!» — один из самых молодых сервисов московской подземки. Его создали вместе с фондом «Поиск пропавших детей» для ребят, которые случайно отстали от взрослых в метро.

Теперь на видных местах каждой станции метро и МЦК есть плакаты с героями мультфильмов. Если дежурный по станции заметит возле плаката одинокого ребенка, он обязательно предложит ему помощь. С начала работы в сентябре 2021 года проект помог 27 потерявшимся детям вернуться к родным.

«Музыка в метро» — самы культурный проект подземки. Он начал работать с 2016 года — за это время в нем приняли участие более пяти тысяч музыкантов разных стилей и жанров. Услышать там можно как новичков, так и популярных исполнителей. При этом выступают музыканты только на специальных площадках.