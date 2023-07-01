Москва 01 июля 2023, 12:04 Москвичам рассказали о поющих пеночках Мосприрода рассказала о видах семейства пеночковых, которые гнездятся в парках столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты перечислили необычные названия семейства пеночковых: теньковка, весничка, трещотка, зеленая пеночка. Этих птиц можно летом встретить в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Небольшие птички отличаются голосом и оперением. Из всех пеночек, которые обитают в столице, только один вид занесен в приложение к Красной книге Москвы — пеночка-теньковка. Ее размер составляет не более 13 сантиметров. Верх туловища окрашен в буровато-оливковый цвет, а низ белый с серовато-мутным оттенком. Крылья менее заостренные, если сравнивать с весничкой.

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Пение птицы представляет собой повторения однообразных слогов. Рацион теньковки состоит из мелких насекомых. Гнездо в виде шалаша обустраивает на земле, на кустах или небольших елках — в виде шарика. Откладывает до 10 яиц, а через 12–14 дней появляются птенцы, которых кормят оба родителя или только самка. Спустя еще 12-15 дней птенцы улетают из гнезда.

В Москве этих птиц можно встретить в природно-исторических парках.

Ранее спасатели помогли выпавшему из гнезда птенцу в Химках.