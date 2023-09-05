Москва 05 сентября 2023, 08:33 Москвичам рассказали о погоде во вторник Синоптик Леус сообщил о теплой погоде в Москве во вторник

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Москвичей ждет облачная и сухая погода 5 сентября. При этом температура воздуха превысит климатическую норму и составит +23 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица останется под влиянием восточной периферии антициклона», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что в таких условиях в регионе будет переменная облачность и обойдется без осадков. Благодаря этому солнечные лучи удержат показания термометров выше границ климатической нормы.

В Москве в дневные часы воздух прогреется до +21…+23 градусов. Ночью похолодает до +11 градусов. На территории Подмосковья днем столбики термометра покажут отметки +19…+24 градуса. В ночное время суток температура опустится до +8 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. Во вторник похолодает до +18…+20 градусов и пройдет местами небольшой дождь.

Ранее москвичам пообещали солнечную погоду в День города. В праздничные выходные ожидается до +20 градусов и без осадков.