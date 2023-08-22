Москва 22 августа 2023, 08:27 Москвичам рассказали о погоде во вторник Синоптик Леус: в Москве 22 августа будет до +21 градуса и пройдут дожди Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва окажется под влиянием атмосферного фронта во вторник, 22 августа. В регионе похолодает до +21 градуса и пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на метеорологические условия в столице окажет влияние приближающийся с запада атмосферный фронт», — уточнил он.

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В Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Метеоролог отметил, что осадки затронут запад и юг региона. В дневное время суток воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ночью похолодает до +11 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +17…+22 градуса. В ночные часы температура опустится до +8 градусов.

Погоду будет сопровождать северо-западный ветер, скорость которого составит от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В среду похолодает до +19 градусов и пройдут дожди.

Ранее Москва обновила 24-летний рекорд по количеству осадков. За сутки выпало 47 миллиметров дождей.