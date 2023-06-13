Москва 13 июня 2023, 10:02 Москвичам рассказали о погоде во вторник Синоптик Леус: в Москве температура приблизится к норме 13 июня РИА «Новости»

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Короткая рабочая неделя в столице начнется с ясной и теплой погоды. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В столичном регионе благодаря барическому максимуму будет преимущественно ясно и без осадков 13 июня. В дневное время суток в Москве воздух прогреется до +21…+23 градусов, ночью похолодает до +8 градусов.

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В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +19…+24 градуса, что близко к норме этих дней июня. В ночные часы ожидается до +5 градусов.

Прогнозируется восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В среду в столице потеплеет до +23…+25 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха на этой неделе будет достигать 28 градусов тепла. Со среды, 14 июня, в Москве начнется «настоящее лето».