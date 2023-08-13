Москва 13 августа 2023, 09:01 Москвичам рассказали о погоде в воскресенье Гидрометцентр: 13 августа в Москве будет облачно с прояснениями и +24 градуса Сайт мэра и правительства Москвы

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Неделя в Москве завершится незначительным похолоданием. Синоптики также спрогнозировали осадки и грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В воскресенье, 13 августа, в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный, а также прогремит гроза.

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В дневное время суток воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ночью похолодает до +15 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +21…+26 градусов. В ночные часы температура будет варьироваться от +14 до +16 градусов.

Ветер подует с юго-востока и юга со скоростью 6-11 метров в секунду, во время грозы порывы усилятся до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 30-градусная жара начнет возвращаться в Москву с 15 августа. Самыми жаркими днями на грядущей неделе станут четверг и пятница с температурой +31 градус.