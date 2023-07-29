Москва 29 июля 2023, 09:04 Москвичам рассказали о погоде в субботу Синоптик Леус: в Москве 29 июля похолодает и пройдут дожди с грозами Сайт мэра и правительства Москвы

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Выходные в Москве начнутся с ненастной погоды. Циклон принесет осадки и похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над столичным регионом будет формироваться под влиянием северной периферии циклона с центром над востоком Черноземья», — уточнил он.

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В таких условиях в Москве будет облачная погода, пройдут дожди, а на востоке прогремят грозы. Ситуация изменится в лучшую сторону только вечером: появятся прояснения в облаках и закончатся дожди.

В дневное время суток в столице воздух прогреется до +17…+19 градусов. Ночью похолодает до +13 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +16…+21 градус. В ночные часы температура опустится до +10 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье потеплеет до +24 градусов, при этом обойдется без осадков.

Ранее около 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы 27 июля. Больше всего дожди накрыли три округа: восток столицы, Зеленоград и ТиНАО.