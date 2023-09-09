Москва 09 сентября 2023, 08:24 Москвичам рассказали о погоде в субботу Синоптик Леус: в Москве 9 сентября будет без дождей и потеплеет до +18 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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Погода на выходных потихоньку будет налаживаться. Благодаря антициклону в Москве 9 сентября прекратятся осадки и повысится температура, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду в столице начнет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона. Его усилиями в облаках будет появляться все больше прояснений, а кратковременные дожди пройдут лишь на востоке области», — уточнил он.

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Метеоролог предупредил, что в утреннее время местами могут возникать туманы. Днем в Москве воздух прогреется до +16…+18 градусов. В ночные часы похолодает до +7 градусов. В Московской области в дневное время суток столбики термометров покажут отметки +14…+19 градусов. Ночью температура опустится до +5 градусов.

Ветер подует с севера со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 754 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье станет еще теплее — до +21 градуса и обойдется без осадков.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в европейской части России три бабьих лета. Волны потепления сменят одна другую в течение сентября и октября.