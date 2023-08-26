Москва 26 августа 2023, 09:20 Москвичам рассказали о погоде в субботу Синоптик Леус: в Москве 26 августа потеплеет до +21 градуса и пройдут дожди Сайт мэра и правительства Москвы

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Выходные в Москве начнутся с незначительного потепления. Синоптики спрогнозировали в субботу, 26 августа, до +21 градуса и небольшие осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столичный регион краем своей облачной системы заденет атмосферный фронт, приближающийся с запада», — уточнил он.

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При таких условиях будет облачная с прояснениями погода и местами прольются кратковременные дожди. Они затронут в основном северные и западные районы.

В Москве в дневные часы воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ночью похолодает до +9…+11 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут +17…+22 градуса. В ночное время суток температура опустится до восьми градусов.

Ветер подует с юго-запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье будет еще теплее — до +22 градусов, при этом обойдется без осадков.

Ранее москвичам пообещали потепление в начале сентября. Температура будет выше нормы на 1-1,5 градуса и достигнет +26 градусов.