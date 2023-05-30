Москва 30 мая 2023, 10:30 Москвичам рассказали о погоде в столице во вторник Синоптик Леус: в Москве 30 мая будет облачно, без осадков и до +23 градусов РИА «Новости»

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Активные погодные фронты обойдут столицу, благодаря чему в Москве будет сухо и тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Пути активных атмосферных образований минуют столицу 30 мая. В регионе метеорологи спрогнозировали облачную с прояснениями погоду, но без осадков.

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В дневное время суток в Москве воздух прогреется до +21…+23 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +9 градусов.

На территории Московской области ожидается днем +19…+24 градуса, ночью — до +6 градусов. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 747 миллиметров ртутного столба.

В среду в городе пойдут кратковременные дожди и похолодает, отметил синоптик.

Ранее метеоролог назвал 1 июня самым жарким днем за первую неделю лета в Москве. Температура воздуха ночью и днем в целом поднимется +25 градусов. В остальные дни рабочей недели — +23 днем, +13 ночью, уточнила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.