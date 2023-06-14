Москва 14 июня 2023, 08:30 Москвичам рассказали о погоде в среду Синоптик Леус: в Москве 14 июня потеплеет до +26 градусов РИА «Новости»

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В столичный регион пришла по-настоящему летняя жара. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Москве благодаря антициклону установится солнечная и сухая погода в среду, 14 июня. Температура будет повышаться и выйдет за рамки климатической нормы. В столице в дневное время суток воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ночью похолодает до +10…+12 градусов.

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В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +21…+26 градусов. В ночные часы температура опустится до +7 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер, скорость которого достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В четверг в регионе будет еще теплее — до +28 градусов и без дождей.

Ранее Гидрометцентр России предупредил москвичей о тридцатиградусной жаре на выходных.