Москва 31 января 2024, 10:38 Москвичам рассказали о погоде в среду Леус: погода в Москве 31 января будет теплой и облачной РИА «Новости»

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В среду, 31 января, в Москве будет тепло и облачно. О надвигающемся атмосферном фронте рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду столицы продолжит оказывать влияние приближающийся теплый атмосферный фронт», — отметил он.

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По словам синоптика, несмотря на закрытое облаками небо, вероятность осадков в течение дня останется низкой, они пройдут ночью. Кроме того, москвичам следует быть осторожными из-за гололедицы на дорогах.

Температура по области сохранится на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов, в Москве — от минус 1 до плюс 1 градуса. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление продолжит падать и достигнет отметки в 747 миллиметров ртутного столба, что считается нормой для этого времени года.

Леус добавил, что к четвергу ожидается изменение погодных условий, с приходом осадков в виде мокрого снега и дождя, местами возможен гололед. Температура воздуха в этот день поднимется до отметки в плюс 1-3 градуса.

Прошедший вторник оказался самым теплым днем в Москве с начала года. В столице потеплело до +2 градусов.