Москва 04 сентября 2023, 08:54 Москвичам рассказали о погоде в понедельник Синоптик Леус: в Москве 4 сентября будет без осадков и потеплеет до +22 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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Рабочая неделя в Москве начнется с комфортной погоды. Синоптики спрогнозировали 4 сентября до +22 градусов и без дождей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица окажется под влиянием восточной периферии антициклона», — уточнил он.

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Метеоролог добавил, что при таких условиях в регионе станет больше облаков. При этом существенных осадков не ожидается, а температура превысит климатические рамки. В дневное время суток в Москве воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ночью похолодает до +8 градусов. В Московской области днем столбики термометров покажут отметки +18…+23 градуса. В ночные часы температура опустится до +6 градусов.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Во вторник в столице обойдется без дождей и потеплеет до +23 градусов.

Ранее синоптик рассказал о том, каким было лето в Москве. Июнь в Центральной России был умеренным, с температурой на 0,5 градуса ниже обычной и выпавшими 92% от обычного количества осадков.