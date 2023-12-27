Москва 27 декабря 2023, 13:10 Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь Леус: в новогоднюю ночь в Москве ожидается температура до минус двух градусов РИА «Новости»

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В последние два дня 2023 года в Москве будут осадки и плюсовая температура. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в среду и четверг будет умеренный мороз и временами небольшой снег. В пятницу Атлантический циклон принесет в город новую порцию осадков и тепло. Ночью столбики термометров покажут -3...-5, днем температура поднимется — будет 0... +2 градуса.

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В субботу, 30 декабря, в столице будут осадки, температура днем — до +4 градусов, возможны дожди.

В воскресенье, 31 декабря, также пройдут осадки, столбик термометра покажет +2 градуса. В новогоднюю ночь похолодает — в Москве будет 0...-2 градуса.

Однако прогнозы остаются неопределенными, отметил синоптик, поскольку столица может попасть как в холодный, так и в теплый фронт циклона.

«Будет облачно, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, высока вероятность гололедицы», — добавил он.

Ранее москвичей предупредили о похолодании в среду. Погода в столице будет формироваться под влиянием заполняющегося и малоподвижного циклона.