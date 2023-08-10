Москва 10 августа 2023, 08:24 Москвичам рассказали о погоде в четверг Синоптик Леус: в Москве 10 августа потеплеет до +26 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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Погоду в Москве в четверг сформирует гребень антициклона. Благодаря этому осадков не будет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица попадет под влияние гребня антициклона. Усиливаясь с юга, он сделает облака менее плотными и до минимума понизит вероятность дождей», — уточнил он.

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В дневные часы в столице воздух прогреется до +24…+26 градусов. Ночью похолодает до +13 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +22…+27 градусов. В ночные часы температура будет варьироваться от +12 до +16 градусов. Ветер подует с севера со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В пятницу вечером пройдут дожди, а температура достигнет +28 градусов.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил, что в Москву 12 августа вернутся «египетские ночи». Жара вернется лишь на один день, а после этого температура воздуха резко упадет.