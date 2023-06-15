Москва 15 июня 2023, 08:31 Москвичам рассказали о погоде в четверг Синоптик Леус: в Москве 15 июня потеплеет до +28 градусов РИА «Новости»

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В столичном регионе волна тепла набирает обороты, в городе ожидается настоящий зной. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Москве четверг станет самым жарким днем с начала года. По словам метеоролога, регион останется под влиянием обширной зоны повышенного атмосферного давления. В дневное время суток в столице ожидается переменная облачность и без осадков, воздух прогреется до +24…+28 градусов. Ночью похолодает до +12 градусов.

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«При переменной облачности вновь, уже десятый день подряд, обойдется без дождей, а температура воздуха продолжит расти», — уточнил Леус.

В Московской области днем столбики термометра покажут +26…+28 градусов. В ночные часы температура опустится до + 9 градусов. Погоду будет сопровождать северо-восточный ветер, скорость которого составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 749 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. В пятницу прогнозируется до +29 градусов.

Ранее специалист Метеобюро Москвы Позднякова рассказала, что теплые ночи и жара придут в Москву на этой неделе.