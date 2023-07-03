Москва 03 июля 2023, 18:17 Москвичам рассказали о погоде на неделе Мэрия Москвы: летний зной и короткие дожди порадуют жителей столицы на этой неделе РИА «Новости»

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На этой неделе жителей и гостей столицы будут ожидать летний зной и короткие дожди, сообщила московская мэрия.

В ближайшие дни температура воздуха в столице будет приближаться к отметке в 30 градусов, при этом почти каждый день будут идти небольшие дожди.

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Во вторник температура поднимется до 26 градусов тепла. Небо будет переменно облачным, но осадки маловероятны.

Ночи на среду и четверг пройдут без осадков, а воздух прогреется до 17 градусов. Днем температура может достичь 28 градусов, не исключены кратковременные дожди.

В пятницу также возможны осадки, а ночью температура будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют около 23-28 градусов.

В субботу ожидается увеличение облачности, а дневная температура немного снизится — до 21 градуса. В некоторых районах могут пройти дожди.

Ранее жителям Центральной России предрекли теплую и душную погоду.