Москва 29 июля 2023, 18:40 Москвичам рассказали о новых зонах отдыха с бассейнами в парках города Московские парки открыли новы зоны отдыха с бассейнами Фото: freepik.com

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В столичных парках обустроили новые зоны, где можно отдохнуть и искупаться в бассейнах. Для детей и взрослых предусмотрены лежаки и витаминные бары со свежевыжатыми фруктовыми соками и полезными смузи, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Бассейны под открытым небом появились в пяти парках по проекту мэрии «Лето в парке». Благодаря современным фильтрам и системе подогрева вода в них всегда чистая и теплая. На специальных вышках дежурят спасатели. Летом бассейны в парках открыты с понедельника по четверг с 09:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 09:00 до 22:00. Однако в плохую погоду график работы могут изменить.

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Одна из самых крупных зон отдыха находится в парке «Митино». Там оборудовали 17-метровый и 13-метровый бассейны, а также разместили джакузи. В парке 50-летия Октября установили два бассейна рядом с ротондой. В парке «Ходынское поле» бассейны и джакузи оборудовали между панорамными качелями и парковым прудом. В парке «Красная Пресня» на Малом острове у главной сцены также установили бассейн с шезлонгами.

В парке «Сокольники» появилась зона отдыха у Первого Путяевского пруда со всей необходимой инфраструктурой для купания. На территории кемпинга по адресу: 5-й Лучевой просек, владение 16, а посетители смогут поплавать в двух бассейнах. Все бассейны платные, стоимость услуг можно узнать на официальных сайтах парков.

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