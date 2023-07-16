Москва 16 июля 2023, 09:58 Москвичам рассказали о новых автомагистралях в столице Мэр Собянин рассказал о создании новых дорог в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала масштабного строительства в столице удалось реализовать несколько проектов, позволяющих увеличить скорость движения и повышающих комфорт водителей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного округа.

«Огромное дорожное строительство — безусловно, наиболее заметная часть нашей транспортной программы. Все-таки большую часть метро прокладывают под землей. А новые эстакады видны каждому, кто хотя бы изредка ездит по московским дорогам», — отметил он.

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В частности, создали хорды, благодаря которым можно передвигаться по мегаполису и пересекать его по диагонали без поездок в центр. Также специалисты реконструировали улицы и построили тоннели.

Глава города добавил, что в Юго-Восточном округе закончили надвижку железных балок на участке от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе южного направления Московского скоростного диаметра. Это сделает доступнее транспорт для жителей ЮАО и ЮЗАО, районов Бирюлево Западное, Чертаново Южное.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что за полгода исправили 2,4 тысячи дефектов дорожной инфраструктуры.