Москва 27 июля 2023, 15:24 Москвичам рассказали о новом сервисе «Мой питомец» Депутат МГД Козлов: суперсервис «Мой питомец» на mos.ru поможет хозяевам домашних животных Фото: freepik.com

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На mos.ru запустили новый сервис «Мой питомец» для владельцев домашних животных. Он поможет пользователям упростить уход за ними и найти решение разных ситуаций, рассказал агентству городских новостей «Москва» депутат Мосгордумы Александр Козлов.

«Нормы содержания домашних животных, отношение к ним в городе меняется, и все вопросы, которые важны хозяевам питомцев в Москве, должны находить отражение в цифровой экосистеме города», — отметил он.

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Парламентарий напомнил, что на mos.ru есть возможность сохранить записи о животном, его электронную амбулаторную карту, в том числе сведения из частных ветклиник.

Козлов добавил, что в сервисе размещена база данных с ответами на разные вопросы. В частности, пользователь сможет узнать пошаговую инструкцию в случае, если он стал свидетелем жестокого обращения с животным.

По словам депутата, в столице создают все условия для комфортной жизни и хозяев, и питомцев. К примеру, строят площадки для выгула и дрессировки собак. Кроме того, городские службы окажут содействие тем, кто намерен взять животное из приюта или стать в нем волонтером.

Ранее хозяевам собак напомнили, как правильно выгуливать питомцев в Москве. При себе нужно иметь поводок и жетон с информацией о животном и контактами хозяина.