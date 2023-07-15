Москва 15 июля 2023, 12:19 Москвичам рассказали о новой выставке «Пречистенка Михаила Булгакова» Выставку «Пречистенка Михаила Булгакова» открыли в Москве В музее на Большой Пироговской Сайт мэра и правительства Москвы

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В Музее Булгакова, который расположен на улице Большая Пироговская, представили выставку «Пречистенка Михаила Булгакова», посвященную близким писателя. В пределах Пречистенки жили филологи, философы, искусствоведы и художники. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По словам куратора выставки, в первом зале можно увидеть семь адресов на карте булгаковской Москвы. Посетители узнают о светлом периоде 1920-х, когда Булгаков стал частью пречистенского кругу и обзавелся близкими друзьями.

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Во втором зале расскажут о мрачном периоде, когда многие оказались оторванными от своих домов, родных и друзей. Выставка поведает о судьбах интеллигенции близкой к писателю. Булгаков с многими общался, но именно пречистенцы, «дети старой Москвы», как они себя называли, люди не только творчески-богемной, но и академической среды, из которой вышел сам Булгаков, оказались ему максимально близки, добавила куратор.

На выставке представят настольную лампу, у которой собирались друзья. При ее свете Булгаков зачитывал свои первые редакции романа «Мастер и Маргарита». Еще можно увидеть издание Мольера, которое он брал у Лямина во время работы над пьесой «Жизнь господина де Мольера».

Выставка будет работать до 22 октября.

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