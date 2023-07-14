Москва 14 июля 2023, 19:52 Москвичам рассказали о мощной технологической защите онлайн-голосования Политолог Ярошенко: процесс онлайн-голосования в Москве защитили в технологическом плане Фото: freepik.com

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С технологической точки зрения дистанционное электронное голосование (ДЭГ) удалось защитить. Ни один голос не останется без верного подсчета. Об этом сообщил политический консультант Алексей Ярошенко журналистам агентства городских новостей «Москва».

«Высокий уровень защиты и информационных цифровых технологий, шифрования — на самом деле очень сильно защищаются голоса избирателей. <…> Человеческий фактор, при обычном голосовании, нельзя его исключать. <…> Электронное голосование исключает такую возможность в принципе», — подчеркнул он.

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Политолог добавил, что в механизме защиты много степеней кодировки голоса, перекодировки и шифрования. По этой причине все голоса подсчитают с максимальной точностью, а само голосование будет безопасным.

По его словам, использование ДЭГ на выборах стало пользоваться популярностью из-за большего доверия к цифровизации. Если раньше потенциальные избиратели игнорировали участие в выборах из-за сомнений в достоверности и честности подсчета голосов, то сейчас они понимают, что благодаря электронному голосованию их голос действительно учтут, уверен Ярошенко.

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