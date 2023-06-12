Москва 12 июня 2023, 19:54 Москвичам рассказали о мероприятиях в парке «Митино» на «Открытых днях археологии» Мероприятия на «Открытых днях археологии» состоятся 17-18 июня в парке «Митино» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Взрослые вместе с детьми смогут поучаствовать в импровизированных археологических раскопках, исследовать модель древнеегипетской мумии и познакомиться с бытом далеких предков в столичном парке «Митино» на «Открытых днях археологии». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Для посетителей ландшафтного парка «Митино» в столице 17 и 18 июня подготовили события во всероссийском научно-популярном проекте «Открытые дни археологии», который реализует Институт археологии Российской академии наук (РАН). Дети и взрослые узнают об археологических памятниках нашей страны и зарубежья.

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На занятии «Юный археолог» юные гости смогут найти загадочные артефакты, а после провести их анализ. На лекции «Археологические сокровища России» гости узнают о раскопках, которые проводили в разные времена в России. Увлекательную лекцию об археологических раскопках в Крыму подготовила для посетителей археолог, кандидат исторических наук, замдиректора по науке, завотделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ася Энговатова.

На мастер-классе «Тайна древнеегипетского погребения» горожане исследуют модель мумии, узнают, как древние египтяне провожали умерших на суд Осириса. Зарегистрироваться на бесплатные мероприятия можно с 13 июня на сайте парка.

Ранее москвичам рассказали о семейных детских экскурсиях.