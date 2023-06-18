Москва 18 июня 2023, 10:20 Москвичам рассказали о мероприятиях в День памяти и скорби Две акции пройдут в Москве, посвященные Дню памяти и скорби Сайт мэра и правительства Москвы

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В парке искусств «Музеон» и Александровском саду пройдут две акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Участники почтут память всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы, на официальном сайте мэра Москвы.

В День памяти и скорби в столице состоятся два поминальных события. Ночью 22 июня на Крымской набережной у парка искусств «Музеон» зажгут 1418 свечей — по количеству дней, на протяжении которых длилась Великая Отечественная война.

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Подобную акцию проводят девятый раз. Желающим предлагают вспомнить о событиях 1941 года и почтить память погибших бойцов. Мероприятие продлится до конца дня 22 июня.

В Александровском саду состоится акция «Вахта памяти. Вечный огонь» 22 июня в 04:00. К Могиле Неизвестного Солдата придут представители молодежных сообществ, общественных организаций, патриотических клубов, москвичи и туристы, чтобы возложить цветы. Документальную запись сообщения Юрия Левитана о начале ВОВ можно будет услышать в четыре часа утра в Александровском саду и парке искусств «Музеон».

Ранее архивная выставка о событиях ВОВ открылась в Наро-Фоминске.