Москва 02 декабря 2023, 13:21 Москвичам рассказали о мероприятиях ко Дню героев Отечества Мероприятия в честь Дня героев Отечества пройдут в Москве с 5 по 9 декабря Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

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В Москве подготовили множество событий ко Дню героев Отечества. С 5 по 9 декабря горожан ждут встречи с героями, экскурсии по местам боевой славы и патриотическая акция, сообщила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«Сохранение исторической памяти является важной задачей для всех нас. Для молодых москвичей знание истории своей страны становится ключом к их собственному развитию», — отметила она.

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Участники экскурсий 5 и 6 декабря смогут посетить музейный комплекс «Дорога памяти», Интерактивный музей имени героев-панфиловцев и музей-заповедник «Бородинское поле». Встретиться с героями России, участниками СВО и ветеранами боевых действий можно будет 7 декабря.

Днем 9 декабря в 12:00 в павильоне на Хорошевском шоссе в первом корпусе дома № 12 финалисты и лучшие участники предыдущих сезонов конкурса военно-патриотической песни «Большая история» представят концерт. Зрители услышат песни о героических событиях ВОВ. Онлайн-трансляцию выступления будут транслировать в соцсети во «ВКонтакте».

Патриотическую акцию «Честь героям» запустят с 12:00 до 15:00 на Фестивальной аллее в «Лужниках». Тысяча молодых людей поучаствуют в шествии со снимками «Лица героев», затем они растянут гигантскую георгиевскую ленту.

Более 200 площадок присоединятся к акции «День без турникетов» с 7 по 9 декабря в Москве. Жители и гости столицы смогут побывать на заводе ювелирных часов и на производстве роботов.