20 мая 2023, 18:38
Москвичам рассказали о малоизвестных шедеврах некоторых столичных усадеб
Мэр Сергей Собянин рассказал о малоизвестных шедеврах некоторых московских усадеб
Москвичам рассказали интересные факты о старинных безызвестных столичных усадьбах, в которых гостили классики русской литературы и живописи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В Москве немало исторических поместий с особняками. Про большую часть старинных усадеб известно и жителям, и приезжим. Однако есть в столице шедевры архитектуры, о которых люди практически ничего не знают.
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Например, для усадьбы Морозовых, расположенной в Подсосенском переулке, создавали интерьеры архитектор Федор Шехтель и художник Михаил Врубель. Холл решили выполнить в римском стиле, вестибюль — в египетском, а кабинет и библиотеку — в готическом. Стены кабинета украшают копии картин Врубеля на темы «Фауста».
Городская усадьба Васильчиковых на Большой Никитской улице помнит русских классиков. В разные годы в особняке гостили писатель Николай Гоголь, поэт Федор Тютчев и художник Иван Айвазовский.
Редкий образец московского деревянного зодчества — усадьба Петрово-Соловово — Шиллер на Долгоруковской улице. Особняк возвели 1821 году. В XIX веке домом владел статский советник Андрей Петрово-Соловово, позже хозяева менялись. В конце XIX века усадьба принадлежала дочери коллежского асессора Марии Александровне Шиллер. Во второй половине XX века особняк заняла студия «Союзмультфильм».
Ранее москвичам показали самые интересные археологические находки столицы последних лет.
Недвижимость
Сергей Собянин
Москва 2023
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