Москва 20 мая 2023, 18:38 Москвичам рассказали о малоизвестных шедеврах некоторых столичных усадеб Мэр Сергей Собянин рассказал о малоизвестных шедеврах некоторых московских усадеб Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Москвичам рассказали интересные факты о старинных безызвестных столичных усадьбах, в которых гостили классики русской литературы и живописи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве немало исторических поместий с особняками. Про большую часть старинных усадеб известно и жителям, и приезжим. Однако есть в столице шедевры архитектуры, о которых люди практически ничего не знают.

Реклама

Например, для усадьбы Морозовых, расположенной в Подсосенском переулке, создавали интерьеры архитектор Федор Шехтель и художник Михаил Врубель. Холл решили выполнить в римском стиле, вестибюль — в египетском, а кабинет и библиотеку — в готическом. Стены кабинета украшают копии картин Врубеля на темы «Фауста».

Городская усадьба Васильчиковых на Большой Никитской улице помнит русских классиков. В разные годы в особняке гостили писатель Николай Гоголь, поэт Федор Тютчев и художник Иван Айвазовский.

Редкий образец московского деревянного зодчества — усадьба Петрово-Соловово — Шиллер на Долгоруковской улице. Особняк возвели 1821 году. В XIX веке домом владел статский советник Андрей Петрово-Соловово, позже хозяева менялись. В конце XIX века усадьба принадлежала дочери коллежского асессора Марии Александровне Шиллер. Во второй половине XX века особняк заняла студия «Союзмультфильм».

Ранее москвичам показали самые интересные археологические находки столицы последних лет.