Москва 12 апреля 2023, 11:36 Москвичам рассказали о космических технологиях предприятий столицы Мэр Москвы Собянин: компании создают инновационные технологии для космической отрасли Pxhere

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Компании Москвы активно работают над импортозамещением и созданием инновационных технологий для космической отрасли. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале отметил, что изобретатели создают новые решения, применяя для этого отечественные компоненты.

Мэр города отметил, что продукцию для этой отрасли делают порядка 20 предприятий ОЭЗ «Технополис Москва».

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«Локализация производств в особой экономической зоне столицы дает компаниям доступ к удобной инфраструктуре и логистике, а статус резидента ОЭЗ — особую поддержку: освобождение на 10 лет от земельного, транспортного и имущественного налогов, льготы по аренде земли, режим свободной таможенной зоны и другие», — уточнил он.

Всего же в столице есть порядка 40 предприятий ракетно-космической промышленности. Они создают уникальные решения, которые можно использовать в космическом пространстве.

Например, группа компаний «Электронинвест» занимается производством герметичных радиационно стойких источников вторичного питания. Они нужны для всех российских аппаратов, которые вышли на орбиту после 2016 года.

Научно-производственное предприятие «Лазма» исследует изменения в микроциркуляторно-тканевых системах космонавтов при полетах на МКС.

Компания «Лоретт» изобрела станцию, которая может принимать фото Земли из космоса в режиме реального времени.

А компания VT Empire патентует технологии, которые, в том числе, помогут решить проблему космического мусора.