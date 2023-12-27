Москва 27 декабря 2023, 18:14 Москвичам рассказали о графике работы соцучреждений на новогодних каникулах Соцучреждения Москвы на новогодних каникулах будут работать по особому графику Aleksander Polyakov/Global Look Press

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В новогодние праздничные дни социальные учреждения Москвы изменят расписание работы. Поликлиники, ветклиники, соцзащита и МФЦ перейдут на особый график приема, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетить взрослые поликлиники 30 декабря можно будет с 09:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января — с 09:00 до 16:00. Прием в детских поликлиниках 30 декабря и 1-8 января будут осуществлять с 09:00 до 15:00. Кабинеты ОРВИ в течение всех праздничных дней будут открыты с 09:00 до 18:00, а Центр телемедицины — круглосуточно.

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Государственные ветеринарные клиники будут открыты во время новогодних каникул каждый день, с 2 января — с 09:00 до 21:00. При этом 31 декабря и 1 января в некоторых из них ввели сокращенный рабочий день.

Центры московского долголетия 1, 2 и 7 января будут закрыты, но в остальные дни новогодних праздников они вернуться к обычному режиму работы.

Офисы МФЦ 31 декабря примут посетителей с 08:00 до 18:00, флагманские офисы — с 10:00 до 18:00. Неприемные дни — 1 и 7 января. Посетить дежурные центры госуслуг можно будет 2 января с 11:00 до 18:00, с 3 по 6 января, а также 8 января — с 10:00 до 18:00.

Москвичам также сообщили, что канатная дорога будет работать до 05:00 в новогоднюю ночь. В первый день наступившего 2024 года воздушная прогулка будет доступна с 16:00 до 21:00.