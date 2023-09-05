05 сентября 2023, 17:15
Москвичам рассказали о готовности системы электронного голосования к выборам
Систему электронного голосования полностью подготовили к выборам в Москве
Система электронного голосования в столице находится в полной готовности к предстоящим выборам. Все ее данные под надежной защитой, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артема Костырко.
«Мы подготовились к возможным угрозам, атакам. Были проведены испытания, тестирования, те задачи, которые ставили регуляторы, мы выполнили, с этой точки зрения готовы не хуже, чем в прошлом году», — уточнил он.
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Костырко напомнил, что прошлогоднее голосование прошло без технических сбоев.
Москвичи будут выбирать мэра в следующие выходные, 8, 9 и 10 сентября этого года. За пост главы города поборются пять кандидатов. В частности, действующий мэр города Сергей Собянин, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, депутат Госдумы Дмитрий Гусев, а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов и Владислав Даванков.
Ранее москвичам рассказали, как выгодно потратить баллы программы «Миллион призов». Для участия в акции нужно проголосовать в онлайн-режиме на выборах.
Единый день голосования
Москва 2023
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