31 января 2024, 17:45
Москвичам рассказали о благоустройстве в районе Тропарево-Никулино
Мэр Москвы Собянин рассказал о благоустройстве в районе Тропарево-Никулино
В Тропареве-Никулине на западе Москвы улучшили социальную и транспортную инфраструктуру, благоустроили дворы и улицы. О преображении района рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, для жителей уже заработали станции метро «Тропарево» и «Озерная» и шесть новых маршрутов наземного транспорта. Также в районе благоустроили участок Ленинского проспекта и парк Летчиков-испытателей. Строители оборудовали 47 детских и 15 спортивных площадок.
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Кроме того, в Тропареве-Никулине открыли Академию спорта «Плейпарк» с крытыми теннисными кортами и полями для футбола, учебно-тренировочный комплекс Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и спортивный комплекс с ледовой ареной в Олимпийской деревне.
Также здесь появились новые медицинские и образовательные учреждения. Сейчас на Никулинской улице возводят корпус школы № 1329 на 400 детей.
Также в Москве за год благоустроили около 80 парков и скверов. Зеленые пространства охватили половину площади Москвы
Благоустройство
Сергей Собянин
Москва
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