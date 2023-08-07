Москва 07 августа 2023, 09:34 Москвичам рассказали о благоустройстве территории у будущей станции Поклонная МЦД-4 Территорию у будущей станции Поклонная МЦД-4 в Москве благоустроят до конца года Сайт мэра и правительства Москвы

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Территорию возле будущей станции Поклонная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) благоустроят до конца 2023 года. Специалисты преобразят площадь примерно в 12,6 гектара. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Работы проводятся на всех участках. На объекте завершается прокладка кабельной канализации, установка бордюрного камня и укладка покрытий на тротуарах», — уточнил замглавы департамента капитального ремонта Москвы Антон Акулов.

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Он отметил, что рабочие начали прокладывать дополнительную ливневую систему и монтировать опоры освещения, а затем они приступят к обновлению автодороги. Сейчас благоустраивают сквер, расположенный вдоль дома № 2 на улице 1812 года. Там появятся парковые качели, скамейки, урны и альпийские горки. Вместо гаражей на Поклонной улице будет комфортная зона отдыха. Около дома № 15 на Поклонной улице оборудовали современную голубятню.

Акулов добавил, что на проспекте Генерала Дорохова создадут три лестничных спуска. Через реку построят пешеходный мост, а рядом с ним вдоль воды создадут настил из террасной доски. Народную тропу, идущую от станции Поклонная до жилой застройки, заменят на пешеходную дорожку. На территориях возле станции Поклонная появится паркинг на 600 машино-мест.

Ранее Собянин рассказал о планах развития Алексеевского, Останкинского и Ростокина. Во всех трех районах продолжат обновлять и развивать социальную инфраструктуру.