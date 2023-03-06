Москва 06 марта 2023, 11:25 Москвичам рассказали, куда можно сдать ненужную или устаревшую одежду «Москва 24»: Charity Shop принимают мужскую, женскую и подростковую одежду Добрые Вещи / "ВКонтакте"

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Благотворительные магазины фонда Charity Shop принимают мужскую, женскую и подростковую одежду. Можно вывезти вещи как в контейнерах в пункты приема, там и вызвать курьера на дом. Об этом сообщил сайт «Москва 24».

Также пункты магазина принимают обувь, сумки и ремни, однако их можно отдать только в случае, если нет дефектов. Та одежда, которая пригодна к носке, выставляется на продажу, остальная отправляется на переработку.

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В пункты приема «Добрые вещи» можно отнести обувь, аксессуары, детские игрушки, подушки и одеяла, спортивный инвентарь. Адреса контейнеров указаны на сайте проекта. Чаще всего собранные вещи переправляются малоимущим или многодетным семьям.

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Контейнеры «Доброворот» принимают женскую, детскую, мужскую одежду только из натуральных тканей. Сюда можно также приносить постельное белье, домашний текстиль, детские игрушки, одежду для животных, колготки и чулки. Адреса контейнеров также можно найти на официальном сайте проекта.

В Москве также работают «Чумодан» и «Лавка радостей». За крупногаборитным предметами сотрудники отправят специальную машину.