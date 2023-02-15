Москва 15 февраля 2023, 14:01 Москвичам рассказали, когда ждать потепления

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По словам главного синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, уже в это воскресенье, 19 февраля, в столицу может вернуться относительно теплая погода. Его сообщение передала «Вечерняя Москва».

Столбики термометров поднимутся в этот день до -5 градусов.

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«В воскресенье днем уже начнется небольшое потепление, ожидается от нуля до минус пяти градусов», — сказал Ильин.

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В то же время москвичей предупредили о снегопаде 17 февраля. В пятницу высота снежного покрова вырастет на два-четыре сантиметра. В другие дни текущей недели ожидаются переменная облачность и ветер.