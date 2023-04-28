Москва 28 апреля 2023, 15:51 Москвичам рассказали, когда завершат реконструкцию путепровода на Волгоградском проспекте Заммэра Бочкарев: реконструкцию путепровода на Волгоградском проспекте завершат летом Pxhere

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Реконструкция путепровода «Текстильщики-1» подходит к концу, о бъект готов уже более чем на 80%.Полностью завершить работы планируют в августе, отметил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках проекта реконструкции путепровода предусмотрено строительство дополнительных дорог на пересечении Волгоградского проспекта с Юго-Восточной хордой. Также будет запущен 30-метровый путепровод, рассчитанный на три полосы движения в каждом направлении», — уточнил он.

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Сейчас по путепроводу разрешили двигаться рабочему транспорту — машинам, которые нужны, чтобы завершить реконструкцию. Там уже разобрали два временных путепровода и подъездные дороги, отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что рабочим осталось расширить Волгоградский проспект на подходах к путепроводу, а также благоустроить территорию. Там высадят почти 30 деревьев и более 350 кустарников.