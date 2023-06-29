29 июня 2023, 19:04
Москвичам рассказали, когда в столицу вернется сухая погода
Гидрометцентр: сухая погода вернется в Москву 4 июля
Дожди будут идти в столице до понедельника, 3 июля, включительно. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
Согласно прогнозу на пятницу, 30 июня, ожидается от 18 до 20 градусов тепла, будет облачно, местами пройдут ливни с грозой и градом.
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На выходных температура поднимется и будет колебаться от плюс 23 до плюс 25 градусов, возможны небольшие осадки.
Третьего июля ожидается переменная облачность с небольшими кратковременными дождями. Ночью температура составит от 11 до 16 градусов тепла, днем — от 21 до 26 градусов тепла. Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду.
В следующие дни погода будет без осадков, а температура воздуха продолжит повышаться до плюс 29 градусов в среду.
За сутки в Москве выпало 29% от месячной нормы осадков.
Гидрометцентр РФ
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