Москва 11 июля 2023, 18:36 Москвичам рассказали, когда в столицу придет потепление Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: июльское тепло вернется в Москву на выходных РИА «Новости»

Читать 360tv в

На выходных в Москве можно ожидать повышение температуры до плюс 25 градусов и переменную облачность, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, в пятницу погода в Москве будет холодной, но аномалия уже не будет такой большой, как раньше, — всего три градуса ниже нормы. Кроме того, специалист спрогнозировал появление солнца. Температура поднимется до 17-19 градусов. Дождь уже будет небольшим.

Реклама

В субботу возможны кратковременные осадки. Ночью столбик термометра покажет от 10 до 15 градусов, а днем — от 18 до 23 градусов. Погода все еще будет ниже нормы на 1,5-2 градуса.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Воздух еще немного прогреется, и температура будет близка к норме.

Синоптик также сообщил, что в начале следующей недели столбик термометра в Москве поднимется выше 25-градусной отметки.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жители Московского региона проведут рабочую неделю в «арктическом мешке».