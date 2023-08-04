Москва 04 августа 2023, 18:22 Москвичам рассказали, когда отступит аномальная жара Синоптик Вильфанд: аномальная жара отступит из Москвы в середине следующей недели Сайт мэра и правительства Москвы

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Аномальная жара в столице пойдет на убыль к 9 августа, с этого времени температура воздуха начнет снижаться. Об этом АГН «Москва» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, выходные и начало новой недели обещают сильную жару, однако уже в среду ожидаются дожди и снижение температуры до 26 градусов. Уже на следующий день в столичный регион должна прийти долгожданная прохлада.

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«Ночью по Москве и области — уже плюс 13–18, днем — плюс 20–25 градусов, хотя именно такой температурный фон и должен быть в это время. Погода будет облачная, в четверг дождливая, затем кратковременные дожди», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что температура снизится из-за воздушных масс, которые придут с севера. Поэтому по ночам с пятницы по воскресенье ожидается до плюс 15 градусов, а днем — от до 23 градусов.

Любителей отдыхать у воды синоптик предупредил, что водоемы будут остывать заметно медленнее, чем воздух. До следующих выходных ее температура останется около 20 градусов, однако прохладная погода вряд ли позволит продолжать купальный сезон.

Ранее Гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве как минимум до вечера субботы.