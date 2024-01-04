Москва 04 января 2024, 02:06 Москвичам рассказали, когда ослабнут сибирские морозы Синоптик Вильфанд: сибирские морозы продержатся в Москве до конца праздников РИА «Новости»

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Сильные морозы, характерные для регионов Сибири, будут наблюдаться в Москве до конца новогодних праздников. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Рекордов не будет, но это очень опасная погода. На 10-15 минут можно выходить на улицу с детьми, но не больше», — сказал он.

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По словам синоптика, при такой погоде опасным является даже несильный ветер. При порывах ветра в пять метров в секунду уже возможна угроза обморожения.

Вильфанд отметил, что самым холодным днем в Москве будет 4 января. В четверг днем температура воздуха составит -21 до -22 градусов, ночью — -26…-31 градуса.

Самый теплый день придется на 6 января — днем будет наблюдаться -12-…-14 градусов. Такая температура на 10 градусов ниже многолетних значений.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили из-за сильных морозов в Москве и Московской области. Гидрометцентр предупредил об опасности гололедицы.