Москва 26 апреля 2023, 15:14 Москвичам рассказали, когда начнется монтаж медоборудования флагманского центра больницы им. Буянова Монтаж медоборудования флагманского центра больницы им. Буянова начнут в 3 квартале Pxhere

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Медицинское оборудование флагманского центра больницы имени В. М. Буянова начнут устанавливать там в третьем квартале этого года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что открыть флагманский центр должны в этом году. Сейчас он готов боле чем на 70%: рабочие продолжают прокладывать внутренние и наружные инженерные сети, а также обустраивать фасады. Кроме того, ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству территории у центра.

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«В третьем квартале приступим к монтажу медицинского оборудования, всего здесь будет 1250 единиц медоборудования», — отметил Загрутдинов.

В новом флагманском центре будет приемное отделение с четкой системой распределения в соответствии со степенью тяжести пациентов: в «тяжелом», «средней степени тяжести» и в «условно легком» состояниях. Также там появятся блок лучевой диагностики, реанимация на 14 коек, диагностическое отделение на 30 коек и экстренный операционный блок и малая операционная.