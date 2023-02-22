Москва 22 февраля 2023, 15:48 Москвичам рассказали, когда можно навестить медведя Диксона

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Все желающие смогут увидеть медведя Диксона в Московском зоопарке с 09:00 до 11:00. Об этом изданию NEWS.ru сообщил заведующий сектором дежурных зоологов Московского зоопарка Иван Пажетнов.

По словам специалиста, в эти часы белый медведь с наибольшей вероятностью может выйти из вольера. Все зависит от его состояния.

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«Каждый день зоологи оценивают состояние его конечностей, психосоматическое состояние и решают, будет выпуск медведя или не будет. Обычно это утро, с 09:00», — сообщил Пажетнов.

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После полудня увидеть медведя практически невозможно, поскольку он отдыхает, пройдя очередной курс реабилитации.

Ранее зоолог Иван Пажетнов рассказал, как проходит реабилитация медведя Диктона, которого в сентябре прошлого года подстрелили браконьеры в Красноярском крае.