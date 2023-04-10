Москва 10 апреля 2023, 15:44 Москвичам рассказали, когда достроят трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе Заммэра Бочкарев: дорогу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе запустят в 2026 году РИА «Новости»

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Трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе достроят в 2026 году. Сейчас она готова почти на две трети, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Она станет дублером МКАД в Новой Москве. Дорога готова почти на две трети», — отметил Бочкарев.

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Сейчас продолжается строительство двух участков дороги из пяти. Остальные три уже готовы: от Киевского до Калужского шоссе, от Калужского шоссе до транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Столбово», а также от Боровского до Киевского шоссе.

По его словам, недавно начали работы по строительству 14-километрового отрезка магистрали от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Этот участок будет самым сложным.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин велел ускорить работы по строительству развязки МКАД с Липецкой улицей. Он подчеркнул, что этот участок — один из самых трудных на Московской кольцевой автодороге.