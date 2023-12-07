Москва 07 декабря 2023, 10:42 Москвичам рассказали, какие деревья высадят в столице в этом году Около 200 деревьев высадят на участке Ленинского проспекта в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В этом году в Москве высадят множество видов растений. Только на Ленинском проспекте появится около 200 деревьев, включая вязы, липы, клены и другие. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В разных районах Москвы, включая Цветной бульвар и квартал около МГТУ им. Н. Э. Баумана, уже высадили свыше 400 деревьев. Общее количество крупномеров, которые появятся в столице, составит более 750.

Реклама

«Липы разных сортов — наиболее подходящие для высадки в условиях мегаполиса деревья. Неслучайно их будет высажено больше всего — почти 250», — рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

Кроме того, работы по озеленению пройдут у прудов-регуляторов в Марьино, а также в парке 40-летия ВЛКСМ, на Воробьевской набережной.

Выбор взрослых крупномерных деревьев для посадки в городе продиктован их размерами и наличием развитой корневой системы.

Весной озеленение в городе продолжится.

Ранее москвичам предложили выбрать места экопунктов приема елок на портале «Активный гражданин».