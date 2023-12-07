07 декабря 2023, 10:42
Москвичам рассказали, какие деревья высадят в столице в этом году
Около 200 деревьев высадят на участке Ленинского проспекта в Москве
В этом году в Москве высадят множество видов растений. Только на Ленинском проспекте появится около 200 деревьев, включая вязы, липы, клены и другие. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
В разных районах Москвы, включая Цветной бульвар и квартал около МГТУ им. Н. Э. Баумана, уже высадили свыше 400 деревьев. Общее количество крупномеров, которые появятся в столице, составит более 750.
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«Липы разных сортов — наиболее подходящие для высадки в условиях мегаполиса деревья. Неслучайно их будет высажено больше всего — почти 250», — рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.
Кроме того, работы по озеленению пройдут у прудов-регуляторов в Марьино, а также в парке 40-летия ВЛКСМ, на Воробьевской набережной.
Выбор взрослых крупномерных деревьев для посадки в городе продиктован их размерами и наличием развитой корневой системы.
Весной озеленение в городе продолжится.
Ранее москвичам предложили выбрать места экопунктов приема елок на портале «Активный гражданин».
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