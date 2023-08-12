12 августа 2023, 11:27
Москвичам рассказали, как зарегистрироваться на Международном форуме инноваций БРИКС
Международный форум инноваций БРИКС. Облачный город назвал алгоритм регистрации
Жителям Москвы, которые планируют прийти на Международный форум инноваций «БРИКС. Облачный город», объяснили правила регистрации. Весь алгоритм действий перечислили организаторы мероприятия в своем Telegram-канале.
Для посещения форума, который пройдет с 27 по 29 августа в Москве, нужно пройти регистрацию. В нее входит заполнение формы на сайте.
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Представители оргкомитета форума рассмотрят каждую заявку не менее чем через три рабочих дня. При этом организаторы вправе отказать в участии претенденту, не объясняя причин. Если заявку одобрят, то оргкомитет пришлет письмо на электронную почту, указанную при регистрации. Посетить мероприятие можно только после подтверждения регистрации.
На форуме гостям расскажут о технологических основах создания облачного города, способствующих вершить умную городскую революцию, ориентированную на экономику, государство и человека. Также обсудят лучшие решения участников из разных стран мира, инновационных экосистем стран БРИКС и Ближнего Востока и выберут проверенные практики для цифровизации мегаполисов.
Ранее жителям столицы рассказали о программе Московского урбанфорума в «Зарядье» в выходные. Программа рассчитана на гостей всех возрастов.
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