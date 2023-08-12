Москва 12 августа 2023, 11:27 Москвичам рассказали, как зарегистрироваться на Международном форуме инноваций БРИКС Международный форум инноваций БРИКС. Облачный город назвал алгоритм регистрации Фото: freepik.com

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Жителям Москвы, которые планируют прийти на Международный форум инноваций «БРИКС. Облачный город», объяснили правила регистрации. Весь алгоритм действий перечислили организаторы мероприятия в своем Telegram-канале.

Для посещения форума, который пройдет с 27 по 29 августа в Москве, нужно пройти регистрацию. В нее входит заполнение формы на сайте.

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Представители оргкомитета форума рассмотрят каждую заявку не менее чем через три рабочих дня. При этом организаторы вправе отказать в участии претенденту, не объясняя причин. Если заявку одобрят, то оргкомитет пришлет письмо на электронную почту, указанную при регистрации. Посетить мероприятие можно только после подтверждения регистрации.

На форуме гостям расскажут о технологических основах создания облачного города, способствующих вершить умную городскую революцию, ориентированную на экономику, государство и человека. Также обсудят лучшие решения участников из разных стран мира, инновационных экосистем стран БРИКС и Ближнего Востока и выберут проверенные практики для цифровизации мегаполисов.

Ранее жителям столицы рассказали о программе Московского урбанфорума в «Зарядье» в выходные. Программа рассчитана на гостей всех возрастов.