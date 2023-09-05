05 сентября 2023, 10:31
Москвичам рассказали, как выгодно потратить баллы программы «Миллион призов»
Москвичи смогут сэкономить на покупках по программе «Миллион призов»
Жители столицы смогут с пользой и выгодой потратить баллы программы «Миллион призов». К акции присоединились уже 195 партнеров, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Для участия в акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» нужно проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы 8, 9 или 10 сентября.
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Розыгрыши проведут 9, 10 и 11 сентября. Победители получат одну, три или пять тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю, их можно потратить на товары у партнеров программы. Всего подготовили 2,3 миллиона призов.
Москвичи, которые впервые поучаствуют в предстоящем электронном голосовании, наравне с остальными участниками акции смогут выиграть призовые баллы. При этом даже не оказавшись в списках победителей, все равно можно гарантированно получить тысячу призовых баллов.
В этом году в программе «Миллион призов» участвуют популярные аптечные сети, супермаркеты, рестораны, магазины одежды и обуви, столичные театры, музеи и благотворительные фонды. Благодаря выигрышу уйдет меньше затрат на товары или услуги. Помимо этого, призовые баллы можно обменять на бонус Мосгортранса и пополнить карту «Тройка». Ознакомиться со всеми возможностями розыгрышей и следить за результатами можно на сайте акции #ВыбираемВместе2023.
Ранее москвичам начали приходить оповещения об участии в электронном голосовании. Также жители смогут проголосовать на избирательном участке с использованием терминала.
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