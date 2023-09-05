Москва 05 сентября 2023, 19:23 Москвичам рассказали, как ведется подсчет при электронном голосовании Сроки расшифровки итогов онлайн-голосования будут зависеть от явки москвичей Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами. Во время встречи глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко рассказал, что время подсчета результатов онлайн-голосования на выборах будет зависеть от явки избирателей, сообщил ТАСС.

«Явка, она в том числе определит время расшифровки голосов. Это линейная процедура, по опыту прошлого года и уже по сложившейся практике, скорее всего, все начнется в 20:15, когда мы соединим части ключа [для] расшифровки, загрузим его в систему», — уточнил он.

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Костырко отметил, что некоторое время уйдет на расшифровку голосов. Итоговые результаты появятся не раньше 21:00 по московскому времени. По его словам, в предыдущие годы в столице на выборах в онлайн-режиме отдали свои голоса больше миллиона человек.

Специалист добавил, что строчки на экраны выводятся медленнее, чем происходит их обработка в памяти. По этой причине, получив итоговый результат — результат расшифровки электронных голосов, на онлайн-сервисе для наблюдения за ДЭГ будут продолжать записываться транзакции. По окончании любой желающий сможет проверить, что все записано и просчитано верно.

Ранее систему электронного голосования полностью подготовили к выборам в Москве. Все ее данные под надежной защитой.