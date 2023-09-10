Москва 10 сентября 2023, 18:44 Москвичам рассказали, как штаб обеспечил легитимность и прозрачность выборов Политолог Данилин заявил о легитимности и прозрачности на выборах в Москве РИА «Новости»

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В Москве обеспечили легитимность и прозрачность выборов. Качество их проведения возросло с появлением новых технологий и системы видеонаблюдения, заявил агентству «Москва» политолог Павел Данилин.

«Наш штаб обеспечивает видеонаблюдение и возможность контроля над всеми участками в любое время. Это реально работает очень хорошо», — отметил он.

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По словам Данилина, с внедрением видеонаблюдения в Москве в 2012-2013 годах, когда выбирали мэра, уровень качества выборов в столице возрос многократно.

Он добавил, что в последние годы приняли серьезные меры для обеспечения честности и прозрачности выборов в Москве.

Политолог напомнил, что на выборах президента России в 2012 году столице удалось обеспечить стопроцентное наблюдение за ходом голосования.

«Тотальное видеонаблюдение. Плюс к тотальному видеонаблюдению мы подключили еще и запись», — уточнил он.

А благодаря новым цифровым возможностям совместили с режимом фактически онлайн, подчеркнул Данилин.

Голосование в столице пройдет до 10 сентября. Москвичи выберут мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО на избирательных участках или дистанционно.

Ранее иностранная делегация посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Они отметили, что избирательный процесс прозрачен и доступен.