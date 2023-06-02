Москва 02 июня 2023, 15:46 Москвичам рассказали, как работают диагностические поезда «Синергия-1» и «Синергия-2» Дептранс Москвы рассказал о работе диагностических поездов в метро Сайт мэра и правительства Москвы

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Каждый будний день в столичной подземке курсируют диагностические поезда «Синергия-1» и «Синергия-2» для безопасности пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на его главу Максима Ликсутова.

С начала этого года диагностические поезда обследовали 13 тысяч километров тоннелей в московском метрополитене. За месяц они три раза проводят диагностику всех линий в целях безопасности пассажиров.

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Благодаря самому новаторскому в столичной подземке поезду-лаборатории «Синергия-2» все поломки и недочеты обнаруживают сразу и обрабатывают в онлайн-режиме. Затем направляют в службы метро, чтобы быстро устранить проблемы.

Поезд оснащен новейшим оборудованием и целым офисом для обработки и передачи данных. Он диагностирует пути и рельсы, габариты и облицовки тоннелей, а также нагрев электроборудования.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, какие работы проводят сейчас в Московском метрополитене.