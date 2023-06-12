Москва 12 июня 2023, 20:10 Москвичам рассказали, как прошла акция «Дни исторического и культурного наследия» Акция «Дни исторического и культурного наследия» собрала более 10 тысяч человек в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Участникам акции «Дни исторического и культурного наследия» удалось посетить свыше 520 экскурсий. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

К Дням исторического и культурного наследия, которые проходили в столице в 23-й раз, присоединились больше 10 тысяч человек. Они участвовали в мастер-классах, квестах и более чем 520 экскурсиях. Это в 1,5 раза больше, чем в 2022-м году.

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В акции участвовало 137 столичных культурных объектов, которые приняли жителей и гостей столицы. Во время Дней наследия горожане впервые могли побывать в недавно отреставрированных зданиях. Речь идет о доме Хлудова — Пантелеева на Земляном Валу, усадьбе Офросимовой — Викторовых — Воронцова. Кроме того, участники посетили здания Ссудной казны и Центробанка, ознакомились с интерьерами дома Трубецкой-Бове и особняка Тарасова.

Дни исторического и культурного наследия каждый год проводят в Москве в апреле-мае. Во время акции москвичи и туристы могут посетить старинные усадьбы и особняки, музеи, библиотеки и другие площадки бесплатно. За последние 13 лет в акции приняли участие примерно 450 тысяч человек. В этом году в первый раз помогали провести все мероприятия 80 волонтеров Мосгорнаследия. Сопровождающими детской программы впервые стали добровольцы в возрасте от 14 до 18 лет.

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