Москва 05 мая 2023, 10:15 Москвичам рассказали, как продвигается строительство моста через затон Новинки Мост через затон Новинки в Москве построили на 85% РИА «Новости»

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Продолжается активное возведение автомобильного моста через затон Новинки. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Объект, который является важным элементом масштабного проекта развития бывшей промзоны «ЗИЛ», возвели уже на 85%.

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«Мост через затон Новинки — самый протяженный из всех строящихся в настоящий момент. Его длина составляет 615 метров, будет по две полосы движения в каждом направлении», — рассказал Загрутдинов.

Объект объединит набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 4062. Строительство моста полностью завершится в 2023 году, уточнили в пресс-службе правительства Москвы.