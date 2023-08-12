Москва 12 августа 2023, 17:02 Москвичам рассказали, как преобразилось Тушино по программам развития Мэр Собянин рассказал о результатах программ развития в Тушине в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северо-западном округе за последнее десятилетие благоустроили районы Северное и Южное Тушино. Более чем 280 тысячам горожан стало жить там комфортнее и уютнее, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Тушино Северное и Южное — территория развития, где многое сделано и еще больше предстоит сделать для комфорта жителей», — уточнил он.

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Глава города добавил, что специалистам уже удалось комплексно благоустроить зеленые территории районов и превратить их в места притяжения для жителей, где они смогут круглые сутки отдыхать.

В частности, обновили дорожки, освещение и другую инфраструктуру. Также отремонтировали старые детские и спортивные площадки и построили новые. Кроме того, в Северном и Южном Тушине провели реконструкцию в четырех поликлиниках. Возвели два детских сада, привели в порядок Культурный центр «Салют», Московскую академию регби.

Касательно транспорта, ключевым событием стало окончание восстановления Волоколамского шоссе, а также открытие станции второго МЦД Трикотажная. Собянин добавил, что по реновации в районах расселят свыше 170 ветхих домов.

Ранее москвичи поделились идеями развития города. С подачи горожан в столице проведут мастер-классы по приготовлению здоровой еды, ярмарку вакансий и уроки для молодежи по использованию спортивного оборудования.